Firefox Send corrige la fuite du mot de passe dans la console du navigateur

« L’automobile entre dans le monde de l’Internet des Objets (IoT) pour proposer de nouvelles expériences » note le fabricant, ajoutant que « cette révolution numérique nécessite d’organiser et de maîtriser la sécurité des données du véhicule ». Il s'est donc associé avec Huawei pour développer la Connected Vehicle Modular Platform (CVMP).

Elle s'occupera de gérer les interactions entre la voiture et le « Cloud », tout en assurant l'intégrité et la confidentialité des données. Parmi les fonctionnalités annoncées, il est question du diagnostic à distance, du contrôle de la charge batterie, du préchauffage, de mise à jour OTA, de l’info-trafic, de l’autopartage, de la gestion de flotte en entreprise, etc.

Les premières applications seront disponibles dès 2018 en Europe et en Chine, puis dans le reste du monde indique le fabricant automobile.