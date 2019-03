Firefox Send : le service de stockage chiffré éphémère est finalisé

Elle propose des appels, SMS et MMS illimitée en France métropolitaine, 20 Go de data dont 15 utilisables en roaming dans l’Union Européenne et 25 euros de crédit pour des communications et SMS vers l'international.

La carte est valable 60 jours à compter de sa première utilisation et des recharges de 10 à 40 euros permettent d'ajouter de la data et du crédit pour les appels vers l'étranger. Touristes oblige, « elle est fournie avec un éjecteur de SIM en forme de Tour Eiffel et un plan du métro parisien ».

Une page dédiée disponible en neuf langues présente cette nouvelle offre. Un service entièrement pensé pour ceux qui ne parlent pas français ? Pas tout à fait non… Dans les mentions légales il est précisé que « l'identification de votre ligne auprès du Service Clients implique que vous avez pris connaissance et que vous acceptez les conditions générales de service présentes dans l’enveloppe et les conditions tarifaires en vigueur ».

Or, le service client pour l'activation de la ligne n'est disponible qu'en français. La Travel SIM Vacation Prepaid Plan est disponible sur le site et dans les boutiques de l'opérateur, dans les bureaux de tabac et les points relais.

Pour rappel, Orange propose aussi une carte prépayée Holiday pour 39,99 euros, mais avec seulement 2h d'appels, 1 000 SMS et 10 Go de data également valable en roaming dans la zone Europe. Elle n'est de plus valable que pendant 14 jours.