Firefox Reality compatible avec l’envoi d’onglets

Voilà une fonctionnalité qui pouvait manquer assez cruellement au navigateur conçu pour les casques de réalité virtuelle. Mozilla s’est rendu compte que l’essentiel de la navigation était fait depuis les smartphones, tablettes et ordinateurs, pas les casques. Il semblait donc naturel que l’on puisse repérer certains sites et vouloir les essayer en « immersion ».

L’envoi d’onglets entre versions de Firefox connectées au même compte existe depuis un bon moment, et la mouture Reality en fait maintenant partie. Il suffit de faire un clic droit sur un onglet et se rendre dans « Envoyer l’onglet à un appareil », ou passer par le menu de partage sur un appareil mobile.

La nouvelle version est disponible depuis hier soir. Elle ajoute au passage quelques améliorations, comme le copier/coller de texte et de liens en pressant et maintenant un élément, l’ajout de nouvelles traductions et le support des claviers Bluetooth (si le casque est compatible).

Le navigateur se récupère depuis la boutique d’applications du casque utilisé.