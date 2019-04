Firefox pour iOS simplifie l'accès aux identifiants et à la suppression des données

Le constructeur rejoint la courte liste de ceux proposant des « Always connected PC » à base de SoC Qualcomm. Ce n'est pas le plus récent qui est ici intégré, mais le premier annoncé, en 2016.

Les deux machines partagent une même base technique, avec un SD835 accompagné de 4 Go de DDR4, 128 Go d'UFS 2.1, une batterie de 5 004 mAh, un lecteur de cartes SD et un duo de ports USB Type-A/C.

Livrés sous Windows 10 S (on ARM) ils se distinguent uniquement par leur format et leur dalle IPS Full HD. Le Z3 est ainsi un modèle classique, (1,3 kg, 13,5 mm) à 600 euros, alors que le Z360 est convertible avec un écran tactile (1,25 kg, 12,8 mm) à 650 euros.

Leur disponibilité est annoncée pour le mois de juin.