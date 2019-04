Firefox évoque sa protection contre le fingerprinting et le cryptomining, désormais en bêta

Opera 60 est disponible au téléchargement pour Linux, macOS et Windows. Avec lui débarque l’interface remaniée, travaillée durant la phase de test Reborn 3.

Comme expliqué par l’éditeur, les développeurs se sont inspirés des éclairages photographiques low-key et high-key pour les thèmes clair et sombre, au sein d’une interface sans bordure censée laisser l’utilisateur mieux respirer.

Opera reste donc sur une approche minimaliste, le thème clair l’étant maintenant totalement, y compris la barre latérale. Celle-ci ne peut plus être sombre que dans le thème idoine. Certains regretteront qu’aucun réglage n’ait été prévu sur ce point.

Opera 60 intègre également son Crypto Wallet, dispose jusqu’à présent dans la version Android uniquement. Il peut donc servir à stocker ses cryptomonnaies, même si seul Ethereum est pris en charge pour le moment.

Parmi les autres changements, on note le déplacement de plusieurs boutons pour un accès plus pratique. Par exemple, les réglages rapides sont désormais tout en haut à droite et ne nécessitent donc plus d’ouvrir le Speed Dial. Même chose pour les captures de site, le petit appareil photo étant à droite de la barre d’adresse.

L'équipe précise que la nouvelle version intègre un VPN et un bloqueur de publicités, mais ces fonctions étaient déjà présentes dans le navigateur. Elle profite simplement de l'éclairage de la nouvelle version pour résumer les forces du produit.