Firefox 76 renforce son Picture-in-Picture et la sécurité des mots de passe

Le navigateur améliore le module permettant d'afficher une vidéo dans une portion d'écran. Il restera désormais actif même si vous changez d'onglet ou d'application pour continuer à suivre une vidéo lorsque vous faites autre chose. Un double-clic permet de l'agrandir ou de la réduire. Espérons que les publicitaires n'en abuseront pas trop...

WebRender est de son côté déployé sur les PC portables sous Windows à base de processeur Intel, avec une définition inférieure à 1920x1200. La liste des appareils ayant déjà effectué la transition est accessible par ici. D'autres petits changements ont bien entendu été mis en place, des habituels correctifs de sécurité à des retouches mineures sur la barre d'adresse en passant par le support de l'API AudioWorklet.

Mais le gros morceau du jour concerne la gestion des mots de passe via LockWise, qui a même eu droit à son billet de blog dédié. En cas de fuite découverte, il affichera une alerte et proposera de générer de nouveaux mots de passe complexes pour les services concernés (et compatibles). De plus, si votre liste n'est pas protégée par un mot de passe maître, il faudra désormais une connexion système sous macOS et Windows pour voir un élément ou le copier dans le presse-papier.

Tous les changements concernant les développeurs sont mentionnés ici.