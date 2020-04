Firefox 75 est disponible avec une barre de recherche repensée et un Flatpak sous Linux

Les adeptes du navigateur pourront ainsi l'installer plus facilement grâce à ce système de packaging et de diffusion compatible avec 22 distributions

L'autre grande nouveauté réside dans la barre de recherche qui a été retravaillée pour être plus agréable à l'oeil mais aussi plus efficace, plus rapide… à vous envoyer chez Google (qui reste le partenaire privilégié de Mozilla dans de nombreux pays), diront les mauvaises langues.

Elle renvoie vers vos sites préférés, avec des suggestions devant être plus convaincantes. Elle est accessible avec le raccourci habituel : CTRL+L.

Les notes de versions évoquent les habituelles corrections de bugs, mais aussi la possibilité d'utiliser les certificats fournis par le système sous macOS (expérimental) et d'exclure certains domaines d'une résolution via DNS over HTTPS pour les entreprises.

L'attribut loading est désormais accessible pour les images, pouvant être placé sur lazy pour un chargement progressif (ou eager, utilisée comme valeur par défaut). Tous les changements concernant les développeurs sont détaillés par ici.