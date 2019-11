Firefox 74 ne supportera plus le sideloading d’extensions

Annoncé en septembre avec son nouveau client, ce service permet d'envoyer des fichiers volumineux à n'importe qui, disposant ou non d'un compte Dropbox. Il est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Il s'agit dans les grandes lignes d'un équivalent à WeTransfer, Firefox Send et une multitude d'autres.

On peut ajouter un mot de passe et une date d'expiration, obtenir des statistiques sur la consultation des données, personnaliser l'arrière-plan et ajouter un logo, des fonctionnalités qui pourraient plaire aux marques.

Les comptes gratuits peuvent transférer jusqu'à 100 Mo, contre 100 Go pour les payants.