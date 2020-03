Firefox 74 est disponible, Fenix (Android) passe à la Preview 4.0

Le navigateur de Mozilla est désormais capable d'importer les favoris du nouvel Edge (Chromium), mais aussi de retirer les extensions installées par des applications tierces. Des améliorations sont également présentes, comme un support de mDNS ICE pour cacher votre adresse IP lors d'échanges audio/vidéo via WebRTC, la possibilité d'ajouter des exceptions à Facebook Container ou de trier vos comptes dans Lockwise.

L'équipe évoque bien entendu des correctifs, notamment de sécurité. TLS 1.0 et 1.1 ne sont désormais plus supportés au profit des versions 1.2 et supérieures (voir le dossier consacré à ce sujet dans notre magazine). Les modifications concernant les développeurs sont détaillées par ici. On retiendra surtout le support de Feature Policy pour les iFrames, pour gérer les permissions des éléments intégrés.

On note enfin le passage à la Preview 4.0 du projet Fenix visant à repenser la version Android du navigateur, avec un support préliminaire de uBlock Origin.