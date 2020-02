Firefox 73 améliore son accessibilité

Le navigateur de Mozilla propose désormais un réglage global pour le niveau de zoom sur les sites, pour ceux ne voulant pas modifier ce paramètre à leurs habitudes à chaque nouveau domaine qu'ils visitent. Dans le mode de contraste élevé, le fond de page sera désormais désactivé afin d'améliorer la lisibilité.

On apprend également que WebRender sera actif sur les PC portables avec un GPU NVIDIA disposant d'un pilote de la branche 432 au minimum et une définition d'au moins 1920 x 1200 pixels. NextDNS est désormais proposé dans les fournisseurs de service DNS over HTTPS. Quelques bugs et correctifs de sécurité sont bien entendu de la partie.

Les nouveautés concernant les développeurs sont pour leur part détaillées par ici.