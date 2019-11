Firefox 72 n’affichera plus par défaut les notifications des sites web

Des rumeurs évoquaient cette transaction depuis quelques jours : elle est confirmée par Google qui a conclu un accord définitif avec Fitbit.

Sans surprise, le géant du Net explique qu'il va renforcer Wear OS et proposera de nouveaux produits « Made by Google ». Le billet de blog ne donne pas de détails supplémentaires sur l'avenir de la marque Fitbit. Heureusement, cette dernière est plus loquace.

Elle donne tout d'abord le montant de la transaction : 2,1 milliards de dollars. Elle annonce aussi qu'elle restera agnostique en termes de plateforme, avec des applications disponibles aussi bien sous Android qu'iOS.

La société affirme qu'elle « continuera à donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données et qu'elle restera transparente sur les données collectées et les raisons de leurs utilisations. La société ne vend jamais d’informations personnelles et les données sur la santé et le bien-être de Fitbit ne seront pas utilisées pour les publicités Google ».

La finalisation de l'accord est prévue pour 2020, une fois que les actionnaires de Fitbit et les autorités compétentes auront donné leur accord.

Selon une source de The Information, Facebook était également sur les rangs pour racheter Fitbit, mais pour un montant deux fois inférieur à celui de Google.