Firefox 70 épinglera les sites n'utilisant pas HTTPS

Cette version porte le nom de « Seitseminen », un parc national finlandais. L'équipe explique qu'il s'agit d'une mise à jour majeure, notamment avec du changement pour les applications People, Phone, Messages et Clock.

La sécurité est au cœur des attentions avec la prise en charge du chiffrement, mais aussi de l'identification par empreintes digitales pour les smartphones Sony Xperia XA2. Pour ces derniers, Android App (permettant de profiter des applications Android) est sortie de bêta. Les notes de versions détaillées sont disponibles par ici.

Pour rappel, Sailfish X (la version officielle téléchargeable pour des terminaux tiers) est disponible gratuitement pour les Xperia X, XA2 et Gemini PDA, mais il faut passer à la caisse pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme le support des applications Android, la saisie de texte prédictive, la prise en charge de Microsoft Exchange, etc. Le tarif est de 49,90 euros pour les Xperia X et XA2, contre 29,90 euros pour le Gemini PDA.