Firefox 69 bloquera Flash par défaut

La collection de livres « Choose Your Own Adventure » appartient à Chooseco. Dans ces romans à la seconde personne, le lecteur est invité à faire des choix sur le déroulement de l'histoire.

Dans le nouvel épisode de Black Mirror (Bandersnatch) il en est de même. Ce n'est pas la première fois que la plateforme propose des épisodes interactifs, mais cet épisode fait référence à « Choose Your Own Adventure » au début de l'intrigue. Chooseco a donc décidé de porter plainte pour violation de droit d'auteur et réclame 25 millions de dollars, comme l'explique The Hollywood Reporter.

L'éditeur affirme que Netflix a « utilisé la marque volontairement et intentionnellement » afin de jouer sur la nostalgie de la série originale de livres des années 80/90. « Le contenu sombre et parfois troublant du film dilue la bonne volonté et les associations positives avec la marque de Chooseco, et ternit ses produits ».

Toujours selon nos confrères, Netflix aurait demandé une licence d'exploitation de la marque à Chooseco en 2016, mais ne l'aurait pas obtenue. Pour le moment, la plateforme de streaming a refusé de commenter cette affaire.