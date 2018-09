Firefox 62 sera publié dans la journée, la branche ESR passera à la version 60.2

Il s'agit de mises à jour de modèles existants dans les deux cas : le MultiSync EA271Q est une version revue du E275WMi, tandis que le P243W reprend les grandes lignes du P242W.

Le premier affiche une définition de 2 560 x 1 440 pixels sur une dalle de 27 pouces. La connectique comprend un port USB Type-C pour transférer le signal vidéo et charger un ordinateur (puissance non précisée). Une entrée et une sortie DisplayPort sont également présentes, avec la fonction ControlSync pour synchroniser les paramètres entre plusieurs écrans (luminosité, volume, etc.)

De son côté, le P243W affiche 1 920 x 1 200 pixels sur une dalle de 24 pouces et dispose d'une large connectique : DisplayPort, HDMI, DVI-D et VGA, ainsi que des ports USB 3.1 avec DisplaySync Pro permettant de passer d'un ordinateur à un autre (entrée vidéo et clavier/souris via le hub USB).

L'EA271Q est disponible pour 619 dollars, contre 699 dollars pour le P243W. Un pack avec le logiciel SpectraView II et la sonde de calibration Spyder 5 est disponible à 769 dollars pour premier, contre 949 dollars pour le second, mais avec une sonde maison MDSVSENSOR3.