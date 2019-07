Firefox : vers un abonnement à 4,99 dollars pour des sites de presse sans publicité ?

La plateforme de streaming explique qu'elle sera la première du genre « à être intégrée au sein de la mesure d’audience Internet Vidéo 3 écrans (ordinateur, mobile, tablette) de Médiamétrie ». Une annonce principalement là pour jouer la carte de la transparence sur son audience et rassurer les annonceurs.

Ils pourront « quantifier la consommation de contenus vidéo sur YouTube et ainsi la comparer aux autres acteurs de la vidéo déjà présents au sein de cette mesure ». Des mesures similaires avaient déjà été prises en Allemagne et aux États-Unis au cours des dernières années.

YouTube en profite pour donner quelques chiffres sur son audience en France. La plateforme revendique 46 millions de visiteurs uniques et 300 chaînes à plus d'un million d'abonnés. Elles étaient deux fois moins nombreuses il y a deux ans et seulement 10 à dépasser ce palier en 2014.

Au niveau mondial, l'audience passe à 2 milliards d'utilisateurs par mois. Chaque minute, 500 heures de vidéo sont mises en ligne et un milliard d'heures de vidéo sont visionnées chaque jour.