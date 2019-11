Firefox : le panneau Replay pour développeurs accessible dans les Nightly sur macOS

On ne sait pas encore grand-chose de Firefox Replay, dont une page officielle est récemment apparue mais ne contient… presque rien.

Replay est une fonction dédiée aux développeurs, tout un nouveau panneau qu’on ne peut pour l’instant voir que dans les versions Nightly sous macOS. De là, il faudra se rendre dans les DevTools, puis dans les paramètres et activer Replay.

Le nom de la fonction laisse imaginer son utilité : enregistrer un processus lié au contenu, l’enregistrer, le rejouer et même le partager. Un outil pour automatiser les actions répétitions en somme, avec des gains substantiels de temps à la clé sur des opérations comme le débogage de requêtes, les erreurs async, etc.

Selon l’un des développeurs, qui s’est exprimé sur Reddit, la fonction est en plein travaux et une partie du code est même considérée comme étant en pré-alpha. Replay n’a pas non plus de date de sortie pour l’instant. Quand ce sera le cas (inclusion claire dans la feuille de route), le support multiplateforme deviendra une priorité.