Fire TV (4K) et télécommande Alexa en France, nouveau Fire TV Cube et barre de son aux États-Unis

Presque deux ans après avoir lancé sa Fire TV Stick Basic Edition en France, Amazon propose enfin une télécommande avec micro pour profiter d'Alexa.

Si l'assistant n'était initialement pas disponible en France, c'est le cas depuis plus d'un an. En plus d'Alexa, la télécommande dispose des quatre boutons ajoutés en janvier pour contrôler votre TV si elle est compatible (allumer/éteindre, monter/descendre le volume, couper le son).

Elle est vendue 29,99 euros tout de même, avec une promotion à 14,99 euros pour le lancement. Ce n'est pas tout : il est maintenant possible de « jumeler les appareils Fire TV avec n’importe quel appareil Echo pour profiter des commandes vocales longue portée ».

La Fire TV Stick est désormais livrée avec cette télécommande. Là encore, une promotion permet d'en profiter pour 24,99 euros au lieu de 39,99 euros. Le revendeur en profite pour lancer une version 4K à 44,99 euros au lieu de 59,99 euros. Elle prend en charge le HDR(10+), Dolby Vision, HLG et Dolby Atmos.

Aux États-Unis, Amazon a lancé une nouvelle version de sa Fire TV Cube, croisement entre une enceinte connectée Echo et une Fire TV pour rappel. Elle dispose d'un SoC à six cœurs au lieu de quatre, et prend en charge des vidéos 4K Ultra HD (Dolby Vision) à 60 ips.

Amazon ajoute une fonction Local Voice Control permettant d'être bien plus réactif sur certaines commandes grâce à un traitement local, par exemple pour la navigation dans l'interface vidéo.

La nouvelle Fire TV Cube est vendue 119,99 dollars, mais elle débarque aussi dans de nouveaux pays : Canada, Royaume-Uni, Allemagne et le Japon. Rien n'est précisé pour la France.

Il est ensuite question d'une barre de son Fire TV Nebula réalisée avec Anker et vendue 229,99 dollars. À l'instar de Link Bar de JBL (avec Android TV), le fabricant ajoute simplement l'interface vidéo à son produit.

Enfin, de nouvelles télévisions avec Fire TV intégrée arrivent en Europe, mais en Allemagne et en Autriche uniquement pour l'instant.