Find My Mobile / Traçage du mobile : quand Samsung envoie en masse des notifications « 1 »

Ce matin, de nombreux clients du coréen ont eu une drôle de surprise en se réveillant : une notification inattendue de Find My Mobile ou Traçage du mobile en français.

Elle indique simplement « 1 » avec un second « 1 » juste en dessous, et cliquer dessus ne lance aucune action particulière si ce n’est fermé la notification. Les réseaux sociaux et les forums de Samsung regorgent de signalements du genre.

La liste des smartphones touchés semble relativement longue avec les Galaxy Note10, Z Flip et d’autres des séries S, A (nous avons eu la notification sur un A8 2018) et J. Pour le moment, le fabricant ne semble pas avoir donné d’explication, mais cela ne devrait pas tarder vu l’ampleur de la bévue.

Pour rappel, l’été dernier c’était OnePlus qui avait envoyé des notifications cryptiques à ses clients disposant d’un OnePlus 7 Pro. Le fabricant avait expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de son équipe en charge d’OxygenOS lors d’un test interne.