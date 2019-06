Final Fantasy VII Remake sortira le 3 mars 2020

Les trois premières saisons sont actuellement disponibles sur Netflix et une quatrième arrivera… mais ce sera la dernière. En effet, le créateur et producteur exécutif Michael Schur a annoncé la fin sur Twitter :

« Lorsque The Good Place a été renouvelée pour une deuxième saison, l'équipe de scénaristes et moi-même avons commencé à visualiser, du mieux que nous le pouvions, la suite de la série. Étant donné les idées que nous voulions explorer, et du rythme que nous voulions pour les présenter, j'ai pressenti que quatre saisons, soit un peu plus de 50 épisodes, étaient la bonne durée ».

La saison finale sera disponible cet automne.

La durée de vie de Swamp Thing (une nouvelle adaptation de la Créature des marais) de DC Universe serait bien moins longue. Selon Deadline, la série a en effet été annulée après la diffusion du premier épisode de la première saison.

Les épisodes restants de saison devraient être mis en ligne, mais il ne faudrait vraisemblablement rien attendre de plus.