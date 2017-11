Fin de partie pour les Core i7-6800K, 6850K, 6900K et 6950X d'Intel

En mars de cette année, le fabricant présentait ses premiers SSD exploitant la technologie Optane (3D Xpoint). Seule une version de 375 Go était disponible.

Comme prévu, le fabricant passe la seconde avec une version de 750 Go (une autre de 1,5 To est également attendue pour cette année). Là encore, deux formats sont proposés : PCIe 3.0 x4 HHHL (Half Height, Half Length) et U.2.

La disponibilité est prévue pour ce mois de novembre, sans précision sur les prix.