Films directement en e-cinéma : en France, on réfléchit, NBCUniversal dit oui

Selon Les Échos, le Centre national du cinéma (CNC) envisage d'autoriser la sortie en vidéo à la demande à l'acte, à la place de sortir en salle. Le projet entend répondre aux mesures de restrictions et désormais de confinement aujourd'hui en vigueur.

À ce jour, les sorties en VOD doivent attendre 4 longs mois avant la VOD avec paiement à l'acte (e-cinéma). En attendant, malgré les mesures de soutien promises, les salles de cinéma peuvent s'attendre à une chute vertigineuse des entrées.

Outre-Atlantique, plus de tergiversations. Si plusieurs sorties ont été repoussées ces derniers jours, d'autres films vont être disponibles directement à la location sur iTunes, Amazon Prime Video et FandangoNow. Cela concerne des titres NBCUniversal comme The Invisible Man, The Hunt, Emma et Trolls World Tour. Les films seront proposés en streaming durant 48 heures après paiement de 19,99 dollars.

« Plutôt que de retarder ces films (…) nous voulons offrir aux gens une option pour regarder ces titres à la maison » a déclaré le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell. « Nous espérons que les gens iront toujours dans les salles de cinéma, là où ils sont disponibles, mais comprenons que dans les différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible ».