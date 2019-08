Fibre pour entreprise : l'AOTA attaque Orange devant l'Autorité de la concurrence

Disponible depuis longtemps aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne, « Google Hire » était arrivé le 7 juin 2019 en France… et tirera sa révérence (au niveau mondial) le 1er septembre 2020.

Le géant du Net explique simplement que « les ressources seront redistribuées sur d'autres produits Google Cloud ». Une foire aux questions a été mise en ligne par ici.

Hasard ou non du calendrier, cette mise à mort arrive juste après que la Commissaire européenne Margrethe Vestage annonce avoir ouvert une enquête préliminaire sur fond d'abus de position dominante, comme le rapporte Les Echos.

Selon Reuters (repris par les Echos), plus d'une vingtaine de sites, dont Best Jobs Online, Jobindex et Intermedia, « avaient écrit une lettre à la Commission européenne pour dénoncer l'utilisation par Google de sa position dominante dans la recherche en ligne pour favoriser ses services de recherche d'emploi ».

Pour rappel, Bruxelles a déjà condamné Google à trois reprises avec de fortes amendes à la clé : Shopping (2,42 milliards d'euros), AdSense (1,49 milliard d'euros) et Android (4,3 milliards d'euros), soit plus de 8 milliards d'euros au total.