Fibre optique (FTTH) à 2 Gb/s : RED by SFR corrige son site

Il y a quelques jours, SFR annonçait que sa Box 8 permettait de grimper « jusqu’à 2 Gb/s partagés » pour les clients fibre optique (FTTH), avec une hausse de 2 euros au passage. Cette option est donc désormais facturée 7 euros par mois.

Comme nous l’avions alors expliqué, RED by SFR affichait aussi un débit de 2 Gb/s sur son test d’éligibilité. Une mention pour le moins surprenante puisque la Box 8 n’est pas proposée par la marque. Même l’opérateur s’y perdait puisqu’il nous affirmait que « l’option débit plus RED by SFR ne fait à aucun moment mention de 2 Gb/s ».

Après lui avoir envoyé une capture de son site, l’opérateur nous explique finalement que « l’affichage du débit de 2 Gb/s pour l’éligibilité de certaines adresses sur le site RED by SFR est lié à une erreur de paramétrage du site internet ».

Après de premiers correctifs partiels pendant le week-end, nous avons pu constater que le phénomène avait disparu sur nos lignes de test ce matin. SFR nous précisait hier que « l’incident est traité depuis ce week-end et actuellement en finalisation de résolution sur l’ensemble des parcours ».