Fibre optique : Altice USA chercherait à revendre Lightpath

Le réseau social vient de publier un billet de blog pour présenter sa lutte contre ces fausses informations. Ce n'est pas une surprise puisqu'il avait déjà annoncé en février chercher des moyens de les rendre moins visibles.

Dans les grandes lignes, Facebook va réduire leur diffusion et « fournir aux gens des informations faisant autorité sur le sujet ». Le classement des Pages et groupes répandant de fausses informations sera réduit et ils ne seront pas mis en avant dans les recommandations.

Les publicités contenant de fausses informations sur les vaccins seront également rejetées. Enfin, Facebook cherche un moyen de diffuser des « informations éducatives » sur les vaccins lorsque les utilisateurs sont confrontés à de fausses affirmations.

Le réseau social s'appuiera notamment sur l'Organisation mondiale de la santé et les centres américains de contrôle et de prévention des maladies qui ont déjà publiquement identifié de fausses informations sur le sujet.