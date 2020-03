Fibre optique : 7,1 millions de clients, 4,8 millions de locaux supplémentaires raccordables en 2019

L’Arcep a publié la semaine dernière son bilan du déploiement de la fibre optique en France pour le quatrième trimestre de l’année passée.

Il s’inscrit dans la lignée des précédents bilans et « confirme la forte progression du nombre d’abonnements et du déploiement de la fibre (FTTH) ». 11,4 millions de clients profitent désormais du très haut débit (30 Mb/s minimum), soit 2,4 millions de plus en un an, contre 2 millions de mieux en 2018.

« La croissance trimestrielle provient en quasi-totalité de la hausse du nombre d’abonnements en fibre optique de bout en bout », ajoute le régulateur. Au 31 décembre 2019, « le nombre d’accès en fibre optique de bout en bout s’élève à 7,1 millions de lignes, soit +2,3 millions en un an contre +1,5 million un an auparavant ».

Sur le déploiement de la fibre, tout va bien également pour le gendarme des télécoms : « Au cours de l’année 2019, 4,8 millions de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables au FTTH, dont 1,6 million au T4 2019 soit environ 58 % de plus que sur la même période de l’année précédente. Ce trimestre record surpasse de 40 % le meilleur trimestre enregistré jusqu’ici ».

La carte de suivi des déploiements en fibre optique Cartefibre a été mise à jour par l’Arcep.