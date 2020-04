Fibre dans les zones moyennement denses : Bouygues Telecom s’associe à Vauban Infrastructure

L’opérateur explique que le but de cette opération est d’« accélérer le déploiement des lignes FTTH dans les zones moyennement denses faisant l’objet d’un investissement privé et déployées par Orange ». C’est le cas des zones AMII et AMEL pour environ 13 millions de lignes.

Bouygues explique avoir créé avec Vauban Infrastructure une société dédiée fin 2019 qui doit désormais « acquérir des droits d’accès de long terme auprès d’Orange, contribuant de cette manière au co-financement de la fibre optique aux côtés des principaux opérateurs français ».

« Plus d’un milliard d’euros seront ainsi apportés dans les quatre prochaines années. En complément, Bouygues Telecom cédera à la société ses droits d’accès déjà acquis auprès d’Orange », ajoute l’entreprise.

De son côté, cette nouvelle société « fournira à Bouygues Telecom l’ensemble des services d’accès aux lignes FTTH dans le cadre d’un contrat cadre de prestations de services d’accès d’une durée de 30 ans et aura également la faculté de proposer les mêmes services à des opérateurs tiers ».