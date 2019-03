Fibre : Videofutur arrive sur les réseaux d'initiative publique exploités par SFR

Moins d’un an après le premier, Facebook effectue un nouveau remaniement. Annoncé par Mark Zuckerberg en personne sur Facebook, il donne au fondateur du réseau social un pouvoir qu’il n’avait pas jusqu’ici.

Facebook perd en effet deux de ses principaux généraux : Chris Cox, Chief Product Officer, après 13 longues années, et Chris Daniels, en charge de WhatsApp, présent depuis 8 ans.

Zuckerberg indique à la fois qu’ils partent de leur propre chef et que ces décisions auraient été prises dans le sillage de la réorientation à venir de la plateforme.

Réorientation sur laquelle Zuckerberg insiste une fois de plus : Facebook se dirige bien vers un réseau de messageries où la priorité serait le respect de la vie privée. On attend ainsi une fusion des architectures sous-jacentes de Messenger, Instagram et WhatsApp, unifiant ainsi les plus grosses messageries mondiales.

D’autres mouvements sont à noter. Will Cathcart prend ainsi la tête du groupe WhatsApp, Fidji Simo le remplace en tant que responsable de l’application Facebook, et Javier Olivan dirigera l’intégration des services et devrait à ce titre jouer un rôle clé dans le rapprochement des messageries.

Zuckerberg indique qu’en conséquence de ces changements et des lignes claires de développement tracées pour les années à venir, tous ces responsables lui feront directement leur rapport.