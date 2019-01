Fibre : un baromètre de l’ouverture des réseaux publics aux petits fournisseurs d’accès

Au lancement de la Freebox Delta, celle-ci était livrée avec deux télécommandes. La première est classique avec un revêtement soft touch. La seconde est tactile avec un affichage contextuel, dépendant de l'application lancée.

Selon certaines rumeurs, ce modèle était à l'origine d'une partie des retards de la nouvelle box. Free a de son côté simplement indiqué que selon ses premiers tests, elle ne faisait pas consensus, d'où cette livraison de deux éléments pour les premières commandes.

Le résultat n'a semble-t-il pas été concluant. Comme le fait remarquer un utilisateur sur Twitter, elle n'est plus affichée sur la page de présentation de la Delta. Reste maintenant à voir si cette situation est temporaire ou non et si des améliorations sont prévues pour les clients ayant déjà reçu cette télécommande.

Nous avons interrogé Free sur le sujet afin d'en savoir plus.