Fibre : Numericable-SFR débouté en cassation face à Orange

C'est le 30 mars 1939 que le justicier de Gotham est apparu pour la première fois dans les pages de Detective Comics #27. Désormais, ce comics fête son 1 000e numéro. Une édition spéciale « Detective Comics : 80 ans de Batman » est également de la partie, les deux étant prévus en français.

L'Homme chauve-souris est en outre très présent sur grand écran, notamment avec plusieurs films de Tim Burton, Joel Schumacher et la trilogie récente de Christopher Nolan. Plus récemment, Ben Affleck endossait son costume dans Batman vs Superman : L'Aube de la justice, dans Suicide Squad pour une brève apparition et enfin dans Justice League.

DC Comics célèbrera son héros masqué le 21 septembre lors du Batman Day 2019 avec des Bat-signal affichés dans plusieurs capitales, dont Paris. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #LonguevieaBatman et #LongLiveTheBat sont utilisés pour célébrer l'événement.