Fiat Chrysler se rapproche d'Aurora pour développer des véhicules autonomes

Bethesda avait promis des nouvelles de Fallout 76 pendant l’E3. C’est désormais chose faite avec des détails sur les deux prochaines évolutions majeures du jeu, Nuclear Winter et Wastelanders.

La première est en test dès à présent pendant toute la semaine et consiste en un mode Battle Royale de 52 joueurs, sur une carte plus petite, en vue de devenir le superviseur de l’Abri 51.

On pourra importer son personnage classique, mais tous commenceront sur un pied d’égalité. Il faudra trouver de nouvelles armes et armures, s’équiper de cartes spécialement adaptées au mode, établir son C.A.M.P ou encore des bombes nucléaires (dont la zone d’effet sera réduite dans ce mode).

Nuclear Winter sera disponible gratuitement en version finale pendant l’été, sans date plus précise. Cet automne débarquera Wastelanders, qui s’annonce comme la plus grosse mise à jour du jeu depuis sa sortie. Seront notamment mis en place des PNJ humains, réclamés à grands cris par les joueurs depuis le début.

Bethesda doit encore dévoiler plus en détail Wastelanders, mais on sait que les PNJ seront répartis en deux factions, qu’il faudra prendre position pour l’une ou l’autre et que les discussions seront alimentées par des arbres décisionnels dans la plus pure tradition Fallout.