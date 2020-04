FEVAD : recul des ventes pour 76 % des boutiques en ligne, des hausses pour 18 % d’entre elles

La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) explique que 94 % des sites de vente en ligne sont toujours ouverts, mais que 76 % d’entre eux « ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars ».

Dans la moitié des cas, la chute est importante avec 50 % de ventes en moins (il n’est pas précisé si c’est en volume ou en chiffre d’affaires). Sans surprise, « la mode et l’équipement de la maison figurent parmi les secteurs les plus touchés ».

La FEVAD ajoute que « 18 % des sites ont un chiffre d’affaires en hausse. Les plus fortes hausses sont enregistrées dans l’alimentaire, la téléphonie-informatique ainsi que les produits culturels et éducatifs ».

La Fédération rapporte enfin que « plus d’une entreprise sur trois estime qu’elle ne pourra pas résister économiquement plus de trois mois » à cette situation. Cette étude a été réalisée entre les 23 et 25 mars auprès de 136 sites e-commerce.