Fedora 29 a finalement sa bêta

Le TU102 étant un GPU largement démesuré, tant par ses capacités que par ses tarifs, cela incite les constructeurs à se lâcher au niveau des designs proposés.

Ils n'hésitent donc pas à multiplier les phases, les connecteurs d'alimentation ou les ventilateurs pour convaincre ceux qui veulent dépenser le plus possible de le faire avec leurs produits.

Après les Strix d'ASUS ou la Gaming X Trio de MSI, Gigabyte publie une vidéo sur son modèle Xtreme. Une présentation à l'image de ce lancement, puisque tout est dans le design. Sur le fond, nous aurons peu d'informations.

Les fréquences de la carte ne sont ainsi pas connues, le tarif reste à définir. Elle bénéficie par contre de quatre ans de garantie. On constate qu'elle propose de nombreux connecteurs DP/HDMI, en complément du VirtualLink (USB Type-C). Un maximum de quatre sont exploitables en simultané.

Occupant pas moins de trois emplacements, le ventirad est massif et bourré de LED RGB. On apprend également qu'il exploite une base avec contact direct des caloducs et que l'un de ses ventilateurs tourne en sens inverse des deux autres.