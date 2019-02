FedEx présente son robot livreur SameDay Bot

Ils s'inscrivent tous dans le cadre du programme européen de financement de la recherche et de l’innovation Horizon 2020. Ce dernier a pour rappel été lancé le 1er janvier 2014 pour une durée de 7 ans (jusque fin 2020 donc). Son but est de « développer et de mettre en œuvre des actions collaboratives de recherche et d’innovation de haut niveau ».

Voici les quatre sélectionnés sur la douzaine de participants : CONCORDIA (CyberSecurity Competencefor Research and Innovation), ECHO (European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations), CyberSec4Europe et SPARTA.

Ce dernier est piloté par le CEA, avec la participation de l'ANSSI et d'Inria pour ne citer qu'eux. Son but : « Ré-imaginer la manière dont la recherche, l’innovation, et la formation en cybersécurité se pratiquent dans l’Union européenne ».

Entre 30 et 46 partenaires et de 14 à 20 pays membres de l'Union européenne sont impliqués dans chaque projet. Une infographie des principaux axes de développement et l'implication de chaque pays est disponible ici.

Au total, l'investissement financier de l'union européenne est de 63,5 millions d'euros.