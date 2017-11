FDJ lance des paris gratuits sur l’e-sport

Comme pour toucher un public de plus en plus large (et jeune) avec ses offres de paris, FDJ vient d’ouvrir un nouveau site « Parions ESport ». Il propose aux joueurs (majeurs) de prendre des paris gratuits sur une soixantaine de matchs par semaine.

Les joueurs récupèrent un solde de points qui doivent faire fructifier en faisant les bons pronostics sur les matchs de leur choix. Un classement des meilleurs pronostiqueurs est établi par la plateforme selon plusieurs critères (par jeu, par compétition…) et les meilleurs peuvent espérer décrocher des lots tels que des maillots ou des casquettes à l'effigie d’équipes connues.

Il convient de rappeler que pour l’heure, les paris payants sur le sport électronique sont strictement interdits par la loi (voir notre analyse) et diverses adaptations du cadre légal seraient nécessaires pour les permettre. Un point auquel l’ARJEL réfléchit, mais pour l’heure, toutes les conditions requises ne sont pas remplies.