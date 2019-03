Fausse détection de virus : la FTC inflige 35 millions de dollars d'amende à Office Depot et Support.com

Canonical a publié hier soir les images ISO de la bêta publique d’Ubuntu 19.04, alias Disco Dingo.

La mouture se prépare à être à la fois mineure et majeure. Mineure parce que le système en lui-même fournira peu de nouvelles fonctions, hors de son nouveau thème Yaru. Majeure parce que des améliorations importantes sont présentes sous le capot.

Disco Dingo embarque en effet le noyau Linux 5.0 et GNOME 3.32. Le premier lui offre de nombreux nouveaux pilotes, une meilleure gestion de l’énergie et autres apports techniques. Le second fournit plusieurs nouveautés, mais surtout une nouvelle salve d’optimisations

On s’attend donc à ce qu’Ubuntu 19.04 se montre particulièrement véloce et réactif, après une mouture 18.10 qui se distinguait déjà dans ce domaine. Après une première série rapide de tests, Phoronix estime que la bêta se révèle en moyenne 8 % plus rapide.

Pour le reste, on trouve comme d’habitude une mise à jour généralisée des paquets, avec notamment GCC 8.3, Mesa 19.0 et Python 3.7. Ne cherchez pas une session utilisateur sous Wayland par défaut, elle ne semble pas prévue avant la fin de l’année prochaine.