FastCharge de BMW Group et Porsche : un chargeur de 450 kW pour voitures électriques

Après avoir annoncé des partenariats avec Sprint et Telstra cette année, le fabricant compte bien envahir l'Europe (entre autres) avec son point d'accès 5G. HTC explique qu'il exploitera un Snapdragon 855 avec un modem X50 de Qualcomm.

« Il servira de hotspot mobile dédié à la 5G, d’appareil connecté et bien plus encore, et sera disponible en 2019 », affirme le constructeur. Un port Ethernet Gigabit ainsi qu'un écran tactile seront de la partie, mais HTC ne donne aucune précision supplémentaire.