Fast.com : le test de débit de Netflix détaille l'upload et la latence

Plus de deux ans après la mise en place de ce test de débit sur les serveurs de Netflix, la plateforme de streaming propose une mise à jour. Désormais, l'upload et la latence sont également évoqués.

Une fois le test de téléchargement terminé (il se lance automatiquement), il suffit de cliquer sur Plus d'information pour accéder au débit upload et à la latence. Deux informations sont alors affichées : non chargé et chargé, cette dernière simulant la présence sur le réseau d'applications lourdes comme un jeu en réseau.

Vous avez également la possibilité de modifier différents paramètres du test (nombre de connexion, durée, etc.).