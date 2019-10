Fallout 76 se dote d'un abonnement… et fait hurler les joueurs

Pour y arriver, le centre de recherche présente P-link, « un "lien de plastique" qui démontre pour la première fois qu'il est possible de guider des ondes radio dans un tube en plastique souple ».

Les chercheurs du Leti, institut de CEA Tech, indiquent que le câble est « capable de transmettre une information jusqu'à 10 mètres de distance, avec un débit maximal de 15 Gb/s. Son débit moyen de 6 Gb/s sur un peu plus de deux mètres est suffisant pour transmettre directement des vidéos 4K, évitant ainsi une perte de qualité due à la compression/décompression de l'information ».

Comparé à la fibre ou au cuivre, le P-Link permettrait de réduire « d'un facteur dix la quantité d'énergie nécessaire pour transmettre un signal. Il est en outre beaucoup plus robuste, car moins sensible aux vibrations et aux ondes électromagnétiques environnantes ».

Ce n'est pas tout : « Fondé sur l'utilisation d'ondes millimétriques et non nanométriques comme la fibre optique, le montage d'un dispositif à base de plastique est simple et peut être fait à la main : pas besoin de soudure, un simple bout de scotch fait l'affaire ! Bien plus léger que le cuivre, le plastique a de belles perspectives dans l'aéronautique par exemple ».