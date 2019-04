Falcon Heavy : le Kennedy Space Center annonce un lancement commercial en avril

Le réseau social affirme que « c'est la première fois que nous affichons des informations sur la manière dont le classement fonctionne ». Cette nouveauté se place dans la lignée de « Pourquoi vois-je cette publicité » lancée en 2014 et renforcée en février de cette année.

Lien « d'amitié », centres d'intérêt en communs, interactions fréquentes, popularité, etc. sont autant de petites informations qui déclenchent l'affichage d'une publication sur votre fil d'actualités.

Pour afficher ces informations, il faut se rendre sur les « … » à côté d'une publication et cliquer sur « Why am I seeing this post », exactement comme sur les publicités.