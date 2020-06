Failles Ubuntu : exécution de code et récupération de données

Comme le rapporte le CERT-FR (géré par l’ANSSI), plusieurs failles ont été découvertes dans les versions 18.04 LTS, 19.10 et 20.04 LTS du système de Canonical. Les conséquences peuvent être graves puisqu’elles « permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données ».

Les détails techniques et les mises à jour pour Ubuntu 18.04 LTS et 19.10 se trouvent sur cette page, tandis qu’il faudra vous rendre ici pour la version 20.04 LTS. Il est recommandé d’appliquer les correctifs au plus vite.