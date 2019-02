Faille sur la trottinette Xiaomi M365 : le fabricant prépare une mise à jour OTA « au plus vite »

Confirmant une information sortie hier dans Le Figaro, Netflix a indiqué à l'AFP avoir franchi la barre des 5 millions d'abonnés en France. C'est 1,5 million de mieux que lors du dernier décompte non officiel sorti par Libération en avril dernier.

Très symboliquement, les deux entreprises ne jouant pas vraiment sur le même créneau, le géant américain dépasse donc Canal+ (4,75 millions) dans l'Hexagone.

Si pour l'heure l'histoire est belle pour Netflix, de grosses turbulences s'annoncent à l'horizon avec l'arrivée de Disney et NBC Universal sur son plus gros marché : les États-Unis. La situation risque donc d'évoluer pour le géant américain, qui a besoin de toujours plus de recettes pour abreuver ses abonnés en contenu frais. Des contenus qui lui coûtent d'ores et déjà plusieurs milliards de dollars chaque année.