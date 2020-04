Faille Nintendo : jusqu’à 160 000 comptes touchés, les NNID ne donnent plus accès aux comptes Nintendo

La semaine dernière, nous évoquions des achats frauduleux via des comptes Nintendo avec un PayPal associé. Il y a quelques jours, les yeux se sont tournés vers le NNID (Nintendo Network ID) utilisé sur les Wii U et 3DS, et que l’on peut lier au compte Nintendo utilisé par la Switch.

Le fabricant est finalement sorti de sa torpeur pour annoncer que les comptes Nintendo Network ID ne permettent désormais plus de se connecter aux comptes Nintendo. « Nous contacterons bientôt les utilisateurs pour réinitialiser les mots de passe des identifiants Nintendo Network et des comptes Nintendo dont nous avons des raisons de croire qu'ils ont été consultés sans autorisation », ajoute le fabricant.

Il précise sur cette page qu’environ 160 000 comptes peuvent avoir eu une connexion détournée via le Nintendo Network ID. Des informations comme les nom, surnom, date de naissance, sexe, pays/région et email ont pu être accédé, mais pas les cartes bancaires. Néanmoins, il semble que les moyens de paiement liés (comme PayPal) auraient été utilisés pour des achats frauduleux.

Il ajoute : « Alors que nous continuons d'enquêter, nous souhaitons rassurer les utilisateurs sur le fait qu'il n'existe actuellement aucune preuve indiquant une violation des bases de données, serveurs ou services de Nintendo ».

Comme nous l’avions déjà recommandé, la société demande à ses clients d’activer l’authentification en deux étapes. Cela ne concerne d’ailleurs pas que Nintendo : n’hésitez pas à l’activer dès que possible.