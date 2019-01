Faille critique dans le gestionnaire de paquets APT, Debian et Ubuntu publient des correctifs

Cette expérimentation prend place dans un quartier situé du comté de Snohomish, dans l’État de Washington, au nord de Seattle où se trouve le siège d'Amazon.

De la taille d'un mini-frigo, ils roulent sur le trottoir, évitent les animaux, les piétons et les obstacles pour apporter des colis devant la porte de la maison des clients d'Amazon. Ces derniers n'ont plus qu'à le récupérer via une trappe située sur le dessus.

Le fonctionnement est entièrement autonome, mais un employé d'Amazon sera présent et suivra le robot pour le moment.