FaceID utilisé par le FBI sur le suspect pour débloquer un iPhone X

Le mois d'octobre sera marqué par les annonces sur le matériel. Microsoft et Honor vont ouvrir le bal avec des Surface pour le premier (ce soir à partir de 22h à New York) et probablement un smartphone pour le second.

Nos confrères de WinFuture ont publié des photos et caractéristiques de ce que seraient les nouvelles Surface Pro 6 et Laptop 2. Il ne s'agirait que d'une mise à jour du processeur, sans changement sur la connectique et donc sans USB Type-C. À confirmer évidemment.

De son côté, Honor a convié la presse ce soir à partir de 18h30 à Paris, mais n'a pas donné d'information sur le contenu des annonces qui y seront faites.