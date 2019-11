Facebook Viewpoints : de l’argent contre des données

Accumulant les scandales depuis plusieurs années, Facebook n’en garde pas moins une certaine audace. L’entreprise propose ainsi, via son application Viewpoints (Android et iOS) de participer à des études contre de l’argent.

Le principe est à la portée de n’importe qui : on s’inscrit à un programme, on répond à des questions et on fournit un certaine nombre de données, pour recevoir des points.

Le premier programme est centré sur le bien-être numérique et doit aider l’entreprise à « limiter l’impact négatif des réseaux sociaux et en améliorer les bénéfices ». Il rapporte 1 000 points, soit 5 dollars.

L’application elle-même demande le nom, l’âge, le pays de résidence et une adresse email. Facebook assure que les informations restent en sa possession, qu’elles ne seront pas partagées avec des tiers ni publiées sur le réseau social, à moins d’une autorisation expresse pour ce dernier point. Les utilisateurs peuvent quitter le programme quand ils veulent.

Une certaine audace donc, car il faut du cran pour réclamer plus de données aux utilisateurs après avoir été épinglé à de multiples reprises pour la gestion que l’entreprise en fait.

Les Français n'ont cependant pas à se poser la question pour l'instant : l'application n'est disponible qu'aux États-Unis.