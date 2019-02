Facebook va fournir des informations supplémentaires sur les publicités

Flickr l'avait annoncé en novembre : c'est la fin des comptes gratuits avec 1 To de stockage, laissant place à 1 000 photos maximum. Pour en avoir plus, il faut payer un abonnement Pro à 50 dollars par an.

Le ménage dans les comptes gratuits dépassant cette limite était prévu pour débuter cette semaine, mais il a finalement été repoussé au 12 mars, selon USA Today

Scott Kinzie, vice-président de SmugMug (propriétaire de Flickr), explique à nos confrères que « des problèmes de serveur et des plaintes de clients » l'ont poussé à donner un plus de temps.