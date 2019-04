Facebook teste un nouveau flux basé sur les Stories

« Je vais (...) proposer à mes homologues européens la mise en place d’un cadre unique de régulation des cryptoactifs inspiré de l’expérience française (...) au niveau européen », lâche le ministre de l'Économie lors d'une conférence sur la blockchain à Bercy.

But de l'opération : aller vers « un marché unique de la "blockchain" comme il existe d’autres marchés uniques dans d’autres domaines », comme le rapporte Reuters.

Pour la suite, préparez-vous bien : Carrefour et Nestlé lancent « la première blockchain sur la purée Mousline 100 % française », avec IBM comme partenaire technique.

Voici le principe de fonctionnement :

« Grâce au QR code apposé sur l’emballage du produit, chaque consommateur pourra accéder, via son smartphone sur une plateforme sécurisée, à des informations relatives à la chaîne d’approvisionnement de production notamment : les variétés de pommes de terre utilisées, les dates et le lieu de fabrication, des informations sur le contrôle qualité, les lieux et dates de stockage avant la mise en rayon ».

Bref, il s'agit de surfer sur une tendance actuelle, et on s'étonne presque de ne pas voir un peu d'intelligence artificielle ou de machine learning par-ci par-là.