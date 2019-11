Facebook sur iOS : un « bug » active parfois la caméra, sans raison apparente

Alors que le réseau social n'est pas franchement réputé pour son respect de la vie privée, un nouveau problème de taille a été remonté sur l'application iOS.

Comme l'explique Joshua Maddux sur Twitter, vidéo à l'appui, un « bug » permet de voir que la caméra est activée en arrière-plan, alors que l'application affiche votre Timeline. Depuis, nos confrères de The Next Web ont pu reproduire le « bug ». Les iPhones avec iOS 13.2.2 sont concernés, tandis que ceux sous iOS 12 et 13.1.3 ne semblent pas touchés.

Comportement voulu ou « simple bug » ? Dans un communiqué envoyé à plusieurs de nos confrères, Facebook se range évidemment dans la seconde case, précisant qu'une mise à jour était en route. Depuis hier, une version 247 est disponible. Elle devrait corriger le « bug », mais les notes de version ne donnent aucune indication.

Dans tous les cas, une solution plus radicale est de révoquer l'autorisation de l'application à accéder à l'appareil photo (via les options se trouvant dans Réglages, Confidentialité et Appareil photo).