Facebook simplifie encore son Messenger et cache les bots de discussion

L’information, communiquée à TechCrunch, a été confirmée par le réseau social. L’onglet Découvrir sera supprimé dans la prochaine mise à jour pour Android et iOS, qui devrait être déployée cette semaine. Avec ce retrait, les bots de discussion, longtemps mis en avant, ne seront plus accessibles que depuis la barre de recherche.

Ils ne sont pas supprimés, mais sans mise en avant, leur utilisation risque fort de chuter. Selon Facebook, il s’agit d’une volonté de simplifier encore l’interface de Messenger, abandonnant l’idée finalement d’en faire une plateforme à travers laquelle transiteraient de nombreux services de la vie quotidienne. Ce qu’a réussi à faire WeChat en Chine, avec des services bancaires, de réservations d’hôtels, de taxis, etc.

Il n’y aura donc plus que deux onglets : Discussions et Contacts. Celles et ceux qui veulent surtout communiquer en seront probablement satisfaits. Cependant, l’onglet Contacts renverra par défaut sur les Stories. Il faudra aller appuyer en haut sur l’onglet Actifs pour voir les personnes connectées. Pas certain que le changement soit apprécié.

Il est probable que les scandales à répétition liés à la vie privée aient contrarié les plans de Facebook pour Messenger. Difficile en effet de vanter les mérites d’un hub centralisateur de services si la confiance s’effrite autour du service.