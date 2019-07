Facebook s'attaque aux publications trompeuses sur la santé

Le fabricant a publié un communiqué pour dévoiler des chiffres « records » sur son deuxième trimestre. Sur les trois derniers mois, 14 517 Model S et X ont été produites (17 650 livrées), contre 72 531 Model 3 (77 550 livrées). Des chiffres supérieurs aux estimations des analystes.

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour le constructeur : « Les commandes du trimestre ont dépassé nos livraisons, nous entrons donc au troisième trimestre avec une augmentation de notre carnet de commandes. Nous pensons que nous sommes bien placés pour continuer à augmenter la production et les livraisons au troisième trimestre ».

Tesla affirme avoir rationalisé sa logistique au niveau mondial, lui permettant de réaliser des économies et améliorer son fonds de roulement. Il n'est par contre pas encore question du bilan comptable du second trimestre, qui arrivera dans un second temps.

Ces bonnes nouvelles ont un effet positif sur l'action du constructeur, qui grimpe de plus de 7 % après la clôture pour s'établir à 240 dollars. Pour rappel, elle était descendue à moins de 180 dollars début juin, contre 350 dollars au début de l'année.